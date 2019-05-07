Сегодня, 09:18

ТОП-менеджер компании изобрел новый метод просушки устройства.

Глава подразделения Xiaomi Internet, Ли Вейсин (Li Weixing) рассказал, что делать, если утопил смартфон Xiaomi в воде.

ТОП-менеджер компании уронил свой Xiaomi Mi 9 в воду и реанимировал смартфон необычным способом. После попадания в воду у устройства частично перестал функционировать сенсорный дисплей. Вместо традиционного способа погружения устройства в рис, абсорбирующий влагу, Вейсин положил телефон под солнечные лучи и включил музыку.

Вероятнее всего, вибрации и акустические волны, создаваемые динамиком, помогли в ускорении процесса сушки от солнечных лучей. Сенсор смартфона вернулся к полной работоспособности через 2 дня.