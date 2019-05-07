Эксперты объяснили, как решить распространённую проблему с графикой на Windows 10

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Нередко пользователи этой ОС сталкиваются с некорректной работой видеокарт на ПК и не знают, как исправить ситуацию.

Windows 10 поддерживает высокопроизводительные графические процессоры, но зачастую пользователи сталкиваются с загвоздками, мешающими работать. Эксперты объяснили, как решить распространённую проблему с графикой для ОС, когда на мониторе компьютера появляется надпись: «Не удалось создать видеокарту». Данная проблема возникает при использовании более одного экрана. Для решения проблемы следует переустановить Direct X. Обновив набор API можно заменить поврежденные или несовместимые компоненты. Если описанный метод не помог, то нужно переустановить драйвер видеокарты. Для этого лучше всего заходить на сайты компаний-производителей, например, NVidia или AMD. Там следует перейти в раздел «Драйверы» и скачать последние обновления. По окончании загрузки требуется перезапустить ПК.

Если указанные способы не приносят результата, то необходимо проверить оборудование вручную. Нужно проверить, не нарушена ли целостность видеокарты. Даже небольшое повреждение способно вывести из строя графический редактор, поэтому все манипуляции следует выполнять предельно осторожно. При отсутствии навыков желательно вызвать технического специалиста для проведения подобной работы.

Последней рекомендацией эксперты назвали циклическое отключение ПК. В этом случае компьютер совершенно не получает питания, а при повторном включении заново загружаются новые конфигурации файлов. Владельцам ноутбуков требуется вытащить аккумулятор на несколько минут перед его очередным включением.