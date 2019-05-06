Баг в Mozilla полностью вывел из строя браузер Tor

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Юзеры смогут воспользоваться веб-обозревателем только подключив режим Studies, в котором конфиденциальная информация становится достоянием общественности.

Участники виртуальных сообществ жалуются поверженный в хаос браузер Tor. Технические специалисты уверяют, что ошибку исправят в обновлении Firefox 66.0.4. Оказывается, баг в системе кибербезопасности в Mozilla полностью вывел из строя браузер Tor. Пока ошибку, связанную с цифровыми подписями, не исправят, ожидать корректной работы браузера не приходится. На сегодняшний день Tor Browser представляет собой специальную версию Mozilla с дополнительными настройками, ориентированными на компьютерную безопасность.

На данный момент программисты выпустили временное обновление, но оно действительно, если включен режим Studies. Под громким названием «Исследования» прячется весьма непривлекательная для юзеров функция сбора личных данных пользователей. Для обеспечения корректного функционирования браузера Tor обязательно следует задействовать режим Studies. Дабы проверить его подключение, нужно перейти на вкладки «Предпочтения», «Конфиденциальность», «Хранение сведений».

Чтобы браузер Tor нормально функционировал, требуется временно отключить xpinstall.signatures.required. Для этого следует в адресной строке набрать аbout:config и поставить галочку false вместо true. После выхода официального исправления бага в Mozilla необходимо его обратно подключить. Делать это требуется с активным режимом «Исследования». После устранения ошибки в Mozilla, юзерам желательно отключить функцию Studies, если нет желания выставлять напоказ личные данные.