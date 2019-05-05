LG пришёл конец: DxOMark назвал камеру G8 ThinQ недостойной флагмана

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LG G8 ThinQ занял 21 место в сводном рейтинге смартфонов. Гаджет не сумел обогнать по характеристикам Xiaomi Mi Mix 2S.

Специалисты DxOMark изучили камеру флагмана G8 ThinQ. Результат оказался неутешительным: новой модели не удалось обойти прошлогоднюю версию флагмана LG V40 ThinQ по характеристикам.

Общий балл гаджета составил 96: за качество фотографии он получил 99, а видео — 89. Портал DxOMark отметил, что в сравнении с прошлой моделью LG улучшила автофокус G8 ThinQ. Однако на фото эксперты обнаружили наличие несуществующих артефактов, которых нет в реальной сцене. Также специалисты отметили, что новой версии зума пришёл конец: увеличение происходит неравномерно и с потерей качества.

DxOMark назвал эту камеру недостойной флагмана. Дополнительно обнаружили проблемы с автофокусом и «эффект желе» на фото. Во время видеосъемки также иногда появляются проблемы с цветовым восприятием. Эксперты не советуют этот гаджет для тех, кто ищет качественную фотокамеру.