В коде iOS 12.3 обнаружили данные о новых платёжных картах Apple

Сегодня, 21:04

Компания работает над расширением функции «Pay Transit». Теперь для оплаты с помощью Apple Pay не нужно включать смартфон.

Экспресс-транзит является огромным преимуществом для пользователей виртуальных платёжных карт. Компания Apple пытается добавить эту функцию в Apple Pay.

Об этом удалось узнать, когда в коде iOS 12.3 обнаружили данные о новых картах для онлайн-оплаты. Разработчики говорят, что это нововведение упростит процедуру с платежами. На данный момент для оплаты нужно поднести верхнюю часть iPhone или дисплей Apple Watch к сканеру, пока в руках не почувствуется вибрация. После на экране появится галочка и телефон включится.

С помощью Express Transit теперь не нужно будет «будить» телефон и вводить дополнительные пароли и подтверждения.

У пользователей Apple Pay появится возможность использовать карты EMV с Apple Pay Express Transit, которые состоят из карт Visa, MasterCard и American Express. Новое приложение будет автоматически различать, к какому типу терминалов произошло подключение.

Использование новых банковских карт избавит пользователей от предварительной загрузки средств и конвертирования их в транзитный тариф.

Остальные подробности разработки еще не доступны, однако эксперты уверены, что новинка в Apple Pay упростит процесс оплаты.