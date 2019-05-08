Проект Tkeycoin: запущен майнинг для криптовалюты TKEY

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Официально запущен майнинг для криптовалюты TKEY – проект Tkeycoin вступил в следующую фазу своего развития.

Об открытии полноценного доступа к программным инструментам майнинга и локальным криптографическим кошелькам заявила компания TKEY DMCC. На условиях IPEO до начала торгов на бирже пока еще можно купить по минимальной цене цифровые активы Tkeycoin. Между тем начать добычу монет майнеры могут уже сейчас, используя созданное разработчиками специальное программное обеспечение. ПО достаточно установить на домашний и офисный компьютер, тогда мощное оборудование не понадобится.



Пользователям сети предоставлена полная свобода в операциях с криптовалютой без остановки майнинга. Ограничения, лимиты и входной порог для майнеров не предусмотрены. Каждый участник сети сможет установить на устройства с ОС Windows, MacOS и Linux кроссплатформенное приложение – локальный кошелек. Персональный кошелек Tkeycoin и его удобный функционал помогут каждому участнику сети осуществлять переводы внутри сети, безопасно хранить криптовалюту, менять цифровые активы на фиат.



Добыча с помощью ASIC-майнеров, ферм из видеокарт и облачного майнинга будет недоступна на начальной стадии. Пользователи смогут применить любые технические ресурсы только после проведения тестов, которые будут реализованы в течение 1-2 месяцев. Также компания работает над организацией майнинг-пула Tkeycoin. Он позволит участникам сети объединять вычислительные мощности для получения криптовалюты.