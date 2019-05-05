Dr.Web предупредил о нашествии вирусов - В апреле участились массовые атаки на компьютеры

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Не смотря на общее снижение числа уникальных угроз, количество вредоносных сайтов растет, а хакеры умудряются распространять опасное ПО через популярные сервисы.

Согласно статистике, зарегистрированной на серверах антивирусной компании Dr.Web в апреле 2019 года наблюдалась тенденция на снижение количества уникальных угроз и общее снижение их обнаружения. Представитель Dr.Web предупредил о нашествии почтовых вирусов, использующих уязвимости офисных пакетов программ от Microsoft и увеличении доли фишинговых и спам-расширений для браузеров.

В апреле участились массовые атаки на компьютеры с использованием вредоносных сайтов. Специалисты отмечают, что доля таких сайтов в сегменте интернета выросла на 28%. Также в апреле участились случаи рассылки фишинговых писем, отправленных с адресов официальных известных зарубежных фирм.

В апреле сотрудники антивирусной компании обнаружили взлом и компрометацию популярного сайта для распространения программного обеспечения для обработки звука и видео. Так пользователи пытаясь загрузить ПО переходили по замененной хакерами ссылке и вместе с программой скачивали троян Win32.Bolik.2, который позволяет украсть банковские данные. Также скачивался Trojan.PWS.Stealer – стилер ворующий пароли и информацию из браузеров.

Наибольшее распространение в апреле получили следующие вредоносные программы и шифровальщики: