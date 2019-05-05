Геймеры в восторге от Sharp: Гибкий экран нового смартфона позволит полностью погрузиться в игру

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Игровой смартфон получит процессор Snapdragon 855 и гибкий экран. Высокая производительность и новые ощущения от экрана должны произвести фурор.

Японская компания Sharp намерена выпустить новую вариацию нового игрового смартфона. Данная модель получит гибкий экран как у Samsung Galaxy Fold. Среди прочих характеристик стоит отметить восьмиядерный процессор Snapdragon 855 и тройную камеру с улучшенными моделями. Флагман был продемонстрирован на неофициальном рендере.

Если говорить о процессоре, то он позволяет запускать самые мощные игры, поскольку имеет высокую производительность. Например, одно из четырёх имеет 512 КБ кэша. В целом по производительности демонстрирует такие же результаты как процессоры для ноутбуков.

Задняя поверхность смартфона выполнена из металлического материала, которая делает дизайн изящней и дороже. Также возрастает прочность устройства по сравнению с пластиком. Эксперты предполагают, что устройство будет дорогим.

Было решено применить данную технологию для игрового смартфона, поскольку сгибающийся смартфон позволяет создать иллюзию погружения в игровую реальность. Среди ценителей игр такое устройство станет популярным, несмотря на цену.

Если говорить о конкуренции, то у компании Sharp есть возможность подняться по рейтингу и обогнать Asus, Xiaomi и Motorola. Это связано с тем, что люди, играя, хотят получать эмоции, а Sharp пытается внести изменения. Новая технология позволит игроманам полностью погрузиться в игру - тогда геймеры будут в восторге от Sharp.