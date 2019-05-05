«Шлак за $1000»: Блогер снял ТОП 2019 смартфонов по ценовым категориям

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Обзорщик Антон Григорьев на своём канале YouTube сделал подборку лучших, по его мнению, смартфонов в 2019 году.

Эксперт разделил гаджеты по ценовым категориям, в каждом из которых определил топовую модель. В самой низкой ценовой категории, за $180, он порекомендовал смартфон Redmi Note 7. Блогер отметил, что корпус у смартфона сделан из пластика, из-за чего он довольно легко ломается, однако камеру Redmi обзорщик похвалил, приметив, что она отлично работает только если подключить Google Camera.

Samsung Galaxy M20 блогер не рекомендовал из-за проблем с программным обеспечением, вместо него за ту же цену можно взять OnePlus 3T, главным плюсом которой, Антон отметил технологию NFC. OnePlus 3T отличается исключительно положительными отзывами покупателей, особенно пользователи восторгаются камерой и отличной производительностью, однако в ценовой категории за $200 его можно купить только б/у, так как новый в России он будет стоить не менее $417.

Xiaomi Pocophone блогер определил в ценовую категорию за $260. Отметил производительный процессор Snapdragon 845.

Следующий в списке Xiaomi Mi 8 – минимальная стоимость в Россия на сегодняшний день $380. Обзорщик отметил наличие NFC, качественные материалы, «доделанное» программное обеспечение и многое другое. Наравне с ним был отмечен, как практически совершенный – OnePlus 6, однако цена в России выше, чем ценовой категории до $400, OnePlus 6 стоит $445.

Следующим в списке до $500 стоит OnePlus 6Т, однако как и другие, новый смартфон в РФ стоит на $200 дороже, то есть почти $700. Вероятно, блогер имеет ввиду цены в других странах, что не совсем целесообразно, учитывая, что большинство людей все же покупают телефоны в точках продаж России. Обзорщик обобщил оснащенность OnePlus 6Т, как «солянка всего, что есть на рынке, и собрано хорошо».

Альтернативой OnePlus был представлен смартфон Samsung Galaxy S9. Блогер отметил, что лучше покупать его на процессоре Snapdragon.

Следующий в топе за $700 смартфон Pixel 3 XL – назвал лучшим по фотовозможностям, софту, батарее и т.д.

Далее были представлены смартфоны, которые блогер не порекомендовал бы за $1000. Ы список вошли, Samsung S-серии, Apple Iphone, однако не указана конкретная модель, а смартфон Huawei блогер и вовсе назвал «шлаком за $1000» и уточнил, что в компании любят приукрасить достоинства.

Лучшим обзорщик назвал Iphone XS, главным плюсом указав то, что гаджет не падает в цене даже через полгода использования.