Глобальный сетевой сбой: В браузере Firefox отключились все расширения

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Перевод на новую часовую систему стал причиной сбоя. Из-за этого сертификат цифровых подписей не обновился и возникла ошибка.

4 мая в 00:00 по UTC произошел глобальный сетевой сбой. Пользователи Firefox столкнулись с проблемой набора расширений в браузере. Из-за временной ошибки сертификат не успел вовремя обновить данные, что стало причиной «торможения» сайта.

Представители Firefox принесли свои извинения из-за отсутствия доступа к браузеру. Разработчики сообщили, что знают причину, почему отключились все расширения, и как исправить ситуацию. Пользователи также могут загрузить необходимые файлы вручную, однако эту процедуры придется повторять при каждом запуске.

Эксперты советуют подождать некоторое время, чтобы им удалось вернуть «огненного лиса» в рабочее состояние.

По данным разработчиков, это не первый сбой в режиме работы. Подобные проблемы уже были в 2016 году, и причиной этому стали те же изменения часового пояса.

Как отмечали специалисты, Mozilla Firefox стал вторым по популярности браузером среди игровых фанатов. Лидирующую позицию занимает Google Chrome. Третье место досталось Internet Explorer.

Пользователи мобильных устройств также считает Google Chrome лучшим браузером для использования. Следующую позицию занимает Safari. Однако эксперты заметили повышенный интерес к последнему, что говорит о скором изменении общего рейтинга.