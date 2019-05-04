Само совершенство: Samsung разрабатывает «идеальный» безрамочный смартфон

Сегодня, 20:17

В новой модели будут отсутствовать вырезы, рамочные ограничения и различные выезжающие модули.

Вице-президент корейской корпорации Samsung рассказал о новых разработках компании. Он заявил, что в скором времени они анонсируют «идеальный» безрамочный смартфон.

Samsung разрабатывает специальную технологию, которая позволит убрать все вырезы и отверстия на дисплее. Ведущий топ-менеджер компании поделился возможными характеристиками гаджета. Он заявил, что это будет «само совершенство» в мире Samsung. Устройство будет оснащено фронтальной камерой, которую "вставят" под экраном. Теперь она не будет находиться в выдвигающихся модулях.

По словам экспертов, работа фронтальной камеры будет активировать некую часть дисплея, которая будет становиться прозрачным на некоторое время. Специалисты хотят создать идеально «чистый» экран.

Остальные характеристики компания скрывает. Дата премьеры новой технологии неизвестна.

Инсайдеры считают, что на международном рынке новинки могут появиться уже в этом году. Скорее всего, последующие модели также будут оснащены безрамочным экраном.

На данный момент официальной информации от представителей компании не поступало.

Ранее стало известно, что новый гаджет Samsung Galaxy S10 взорвался, когда упал на твердую поверхность. Специалисты предположили, что причиной этому стали механические повреждения внутри смартфона из-за падения. Компания отказалась выдать новый телефон, однако выплатила денежную компенсацию за моральный ущерб.