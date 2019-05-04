Миллиардные вложения в экологию Apple и Google могут их уничтожить – эксперт

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IT-гиганты серьёзно обеспокоены стремительным изменением климата и делают большие вложения, однако, они не окупаются, прибыли больше не становится, что приводит к убыточности и может стать началом краха компаний.

Эксперт утверждает, что Apple имеет солнечные батареи на китайских полях. Google также старается избегать взаимодействия с вредным для атмосферы углеродом. Джон Андресен, адъюнкт-профессор Университета Хериот-Ватт, уверен, что сейчас около 4% выделения углерода приходится на компьютеры. Более того, он считает, что с появлением 5G эта цифра увеличится.

Именно поэтому IT-гиганты действительно обеспокоены влиянием своей деятельности на окружающую среду и изменения климата. И пока Microsoft ставит для всей компании цель сократить выбросы углекислого газа на 75% к 2030 году за счет удвоения внутреннего налога на выбросы углекислого газа, Google и Apple заявили, что уже достигли этого. Их миллиардные вложения действительно впечатляют. Однако специалист опасается, что подобная стратегия может выйти боком для самих компаний. Их вложения в экологию могут уничтожить компании.

Известно, что «яблочный» гигант в настоящий момент выживает благодаря прибыли, 70% которой составляет доход от продажи iPhone. Аналитики оценивают такое положение дел как крайне неустойчивое. Что касается вложений, то климат занимает значительную статью расходов компании. При этом когда подобные траты полностью смогут окупиться, неизвестно. Именно в этом и состоит причина беспокойства. Расходы не приносят прибыли. Подобная тенденция в дальнейшем, по словам эксперта, может заставить «яблоко» работать себе в убыток, а от такой деятельности до краха всего пара шагов.

Некоторые специалисты же не сильно беспокоятся за судьбу компании. Они уверены, что Apple запустил множество новых проектов, которые должны стать дополнительным источником дохода. Кроме того, корпорация на рынке уже очень давно и вряд ли будет делать необдуманные вложения.