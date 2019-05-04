Apple заплатит за обман: Реальная автономность iPhone оказалась на 51% хуже

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Британское общество защиты прав потребителей улучило Apple в завышенных характеристиках смартфонов.

Специалисты британской организации «What?» провели исследование актуальных моделей смартфонов Apple. Как выяснилось, истинные возможности батарей iPhone значительно завышены.

Для тестов было отобрано девять смартфонов из модельного ряда iPhone. Аккумуляторы всех моделей не смогли обеспечить заявленной производительности – практический результат отставал от заданного параметра на 18-51 процентов. Так, iPhone XR смог продержаться в режиме разговора 16 часов и 30 минут – против 25 часов, обещанных производителем.

Реакция пресс-службы Apple последовала в тот же день: представители компании усомнились в достоверности исследований «What?», пожелав узнать методики тестирования. Как выяснилось, британские эксперты полностью заряжали новые телефоны, измеряя время, проведенное в разных режимах.

Вероятно, Apple заплатит за обман – по итогам первого квартала 2019 года компания уступила второе место на рынке смартфонов компании Huawei. А известия о том, что реальная автономность iPhone оказалась на 51% хуже, лишь усугубит наметившуюся тенденцию.

Стоит отметить, что эксперты «What?» тестировали не только смартфоны Apple. Прошлые исследования показали, что характеристики аккумуляторов HTC тоже завышены.