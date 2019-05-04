Пользователям Windows 10 грозит слив данных: Microsoft выпустила вирусное майское обновление

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Человек не хочет, но вынужден завести облачное хранилище и потерять конфиденциальность своих данных.

Microsoft обещает лояльный подход к обновлению своей системы, но вместо этого выпустила вирусное майское обновление. По словам разработчиков, блоки могут помешать установке обновлений, которое намечается на 10 мая 2019 года. Во-первых, это подключённые к компьютеру внешние USB-устройства или карты памяти SD, которые вызовут блокировку устройства при получении новой версии ОС.

Все проинформированные люди могут попробовать его установить, для этого им необходимо удалить устройства. Во-вторых, до сих пор существует старая проблема с античитом. В случае неполадки, может появится синий экран смерти. Однако, Microsoft заверяет, что такая проблема грозит пользователям со «старой версией античит-программы».

По сей день компания не объяснила, как именно античит-приложения вызывают ошибки. Выходит, что Microsoft делает масштабный маркетинговый ход. Постепенно старые версии приложений перестают поддерживаться системой и не остаётся другого выхода, как покупка или обновление до новой.

Также компания указала на проблему с пустыми папками, которые создаются в процессе обновления. По идее, для сохранения своих данных, человек может воспользоваться OneDrive. Но стоит отметить, что не у всех оно есть, да и бесплатного места там не много. Пользователям Windows 10 не остаётся другого выхода, как завести облачное хранили, а в дальнейшем купить там место, но именно так им грозит слив данных и контроль.