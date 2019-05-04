Мужчина проглотил Apple AirPods, но они продолжили воспроизводить музыку

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Пользователь гарнитуры проглотил наушник во сне, что никак не повлияло на его работоспособность.

Еще недавно эксперты предупреждали об опасности сна в наушниках, провод которых мог травмировать пользователя. Житель Тайваньского города Гаосюн доказал, что отсутствие проводов не способствует безопасности, заснув в гарнитуре Apple.

Утром мужчина смог обнаружить только один наушник. Позже выяснилось, что второй был у него в желудке. Находку помог обнаружить iPhone и необычные звуки из желудка – наушники продолжали воспроизводить музыку.

В больнице диагноз подтвердили, дав слабительные лекарства – житель Тайваня снова смог пользоваться парой наушников. Когда мужчина проглотил Apple AirPods, передача сигнала ослабла, но они продолжили воспроизводить музыку. Более того, они смогли сохранить уровень заряда и целостность пластикового покрытия.

Напомним, в феврале прошлого года портал iDrop сообщал о жалобах пользователей беспроводной гарнитуры на тошноту и головные боли. Специалисты предположили, что это обусловлено сильным источником излучения, расположенным непосредственно у мозга.