Nex-gen, который мы заслужили: HoloLens2 получит поддержку Unreal Engine 4

Сегодня, 22:29

Разработчики получат возможность создавать виртуальную реальность нового поколения уже в мае.

В попытке привлечь разработчиков к созданию нового и интересного контента для гарнитуры HoloLens 2 со смешанной реальностью, Microsoft анонсировала пакет HoloLens 2 Development Edition. Хотя первоначальная версия HoloLens будет продаваться предприятиям и корпоративным клиентам за 5000 долларов, разработчики могут приобрести HoloLens 2 в рамках пакета Development Edition по цене всего лишь 3500 долларов. В дополнение к VR-очкам Microsoft объявила, что в пакет также войдут кредиты Azure на 500 долларов, а также трехмесячная пробная версия Unity Pro и плагина Unity PiXYZ.

Для поддержки реалистичной, высококачественной графики Microsoft также объявила, что Unreal Engine 4 также выйдет на HoloLens 2 к концу этого месяца благодаря обновлению программного обеспечения, которое обеспечивает потоковую передачу и интеграцию с собственной платформой. Обновление позволит разработчикам создавать фотореалистичные рендеры, чтобы обеспечить еще более захватывающий опыт смешанной реальности. Учитывая, что HoloLens 2 нацелен на корпоративное использование, а не на потребителей и геймеров, это означает, что гарнитуру можно использовать для демонстрации подробных архитектурных визуализаций, дизайнов продуктов и макетов, а также других случаев промышленного использования. Похоже, что это та Next-gen графика, которую мы заслужили.