Этого Apple не переживёт! Появились новые подробности монструозного 5G-флагмана от Huawei

Сегодня, 13:08

Более дешёвые устройства продолжают превосходить «яблочные» смартфоны благодаря продвинутым характеристикам и инновационному дизайну. Корпорации из Купертино придётся сильно постараться, чтобы выпустить смартфон лучше, чем горячая новинка китайской компании.

В своё время Huawei выпустила Mate 20 Pro, который не произвёл революцию на рынке, но полюбился многим пользователям за счёт приятной наружности и прокаченной «начинки». Недавно последователь фаблета в лице Huawei P30 Pro сумел удивить критиков, которые признали его лучшим смартфоном в мире по качеству мобильной съёмки, поэтому новая «поделка» китайцев не заставила себя долго ждать. Пока энтузиасты выжимают все соки из камеры свежего флагмана, благодаря труду некоторых инсайдеров уже появились новые подробности монструозного 5G-флагмана китайской компании, который поступит в продажу через шесть месяцев. Фаблет Mate 30 Pro должен удивить своей производительностью даже самых требовательных пользователей, ведь сердцем устройства станет 7-нанометровый процессор Kirin 985, поддерживающий сети пятого поколения. Кроме того, новинка будет следовать модным трендам в дизайне, из-за чего её дисплей будет изогнут не только с боковых сторон, как во флагманах Samsung, но и с верхней и нижней граней. За безопасность новинки будет отвечать дактилоскопический сенсор, а также система трёхмерного распознавания лица, уже давно появившаяся на смартфонах Apple.

Согласно инсайдерской информации, основная камера устройства получит сразу четыре сенсора, благодаря чему будет достигнута немыслимая планка качества мобильной съёмки, а на передней части смартфона разместят качественный дисплей с диагональю 6,71 дюйма, выполненный по технологии OLED. Если столь навороченная «трубка» получит демократичную цену и будет стоить ненамного дороже своего предшественника, Apple этого точно не переживёт. Даже предварительные характеристики нового флагмана Huawei почти во всём превосходят передовые гаджеты купертиновцев, за которые «яблочная» компания требует целое состояние. В заключении отметим, что Mate 30 Pro должен отличаться долгим временем автономной эксплуатации, ведь ёмкость его аккумулятора составит 4200 мАч.