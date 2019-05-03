Black Shark 2 и Nubia Red Magic 3: Блогер сравнил кулерный флагман ZTE с «Чёрной акулой» Xiaomi

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Первый в мире игровой смартфон с активным охлаждением сегодня начал продаваться в Китае. Известный публицист Викас Шукла решил сравнить два флагмана 2019 года, представленных в этой категории.

Игровые смартфоны с каждым днём набирают популярность. Споры о том, нужен ли такой гаджет или это просто дополнительный рекламный ход не утихают в Сети. Black Shark 2 от Xiaomi вышел в марте, поэтому его уже успели обсудить. Теперь настала очередь ещё одной революционной новинки в мире устройств. Компания ZTE выпустила первый в мире кулерный игровой смартфон, который охлаждается вентилятором, как и ноутбуки. Nubia Red Magic 3 с сегодняшнего дня продаётся в Китае, а к концу мая гаджет выйдет на европейский рынок. Популярный блогер Викас Шукла сравнил игровой кулерный флагман со второй «Чёрной акулой».

Внешний вид обоих смартфонов прекрасен. Black Shark 2 имеет тёмную цветовую гамму. Он представлен в зелёном, синем или серебристом варианте. Nubia Red Magic 3 будет продаваться в красном, синем и чёрном корпусе. Смартфон Xiaomi несколько меньше своего оппонента. Соотношение диагонали экрана соответствующее. На 6,65 дюймов Nubia «акула» отвечает 6,39-дюймовым экраном. Стоит отметить, что по первым ощущениям Black Shark 2 имеет более прочный корпус. Что касается аккумулятора, то у гаджета ZTE он составляет 5000 mAh, против 4000 у конкурента. Для игр ёмкость батареи имеет значение. Процессоры у обоих устройств одинаковые - Snapdragon 855. Оба смартфона имеют 48-мегапиксельную камеру, но у «Чёрной акулы» есть ещё одна камера на 12 Мп. Цены на Nubia Red Magic 3 и Black Shark 2 фактически не отличаются. За вариант с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти придётся заплатить $474 (31 тысяча рублей). Исходя из этого, становится интересным, насколько эффективным решением является кулер охлаждения в смартфоне ZTE. Разработчики обещали, что он будет работать максимально тихо, и срабатывать автоматически при повышении температуры.