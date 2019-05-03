Проблемы есть, но решаемые: В Южной Корее более 250 тысяч человек начали пользоваться 5G

Сегодня, 10:05

У пользователей Samsung Galaxy S10 5G смартфон терял связь. Также возникли трудности в работе базовых станций компании Nokia.

Южная Корея стала первой страной, в которой запустили коммерческое использование услуг пятого поколение. 5G пока появился только в Сеуле, но за 2019 год страна хочет обеспечить им примерно 90% населения Южной Кореи.

Уже сейчас в стране более 250 тысяч человек начали пользоваться 5G, а обеспечивают им связь провайдеры Korea Telecom, SK Telecom и LG U+. Почти половину пользователей обслуживает Korea Telecom.

Проблемы в работе, конечно, есть, но они решаемые. Это нестабильный сигнал и скорость. Также пользователи жаловались на то, что единственный смартфон поддерживающий сеть пятого поколения Samsung Galaxy S10 5G теряет связь. Не ясно это связано именно с гаджетом или с проблемами у операторов. Но в любом случае провайдеры оперативно решают возникшие трудности и предлагают «пострадавшим» клиентам акции и скидки.

Возможно, потеря сигнала связана с небольшим количеством базовых станций. Сейчас их насчитывается более 54 тысяч и эта цифра растёт с каждым днём.

Также стало известно, что возникали трудности в работе именно БС компании Nokia. Районы, в которых они использовались, были исключены из карты покрытия. Сейчас в Южной Корее операторы ожидают поставки БС Samsung, которые судя по всему и будут использоваться в дальнейшем.