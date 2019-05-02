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Операционная система станет урезанной версией Windows 10 для планшетов и ноутбуков.

Еще в 2018 году появилась информация о разработке новой операционной системы компании Microsoft. Как сообщалось, рабочее название системы – Polaris. До сегодняшнего дня подробностей о новом продукте не было, но сегодня журналист Брэд Сэмс опубликовал первые данные о Windiws Lite.

Новый продукт позиционируется как альтернатива Google Chrome OS, которую используют в линейке компактных ноутбуков. По мнению маркетологов, новая ОС позволит Microsoft завоевать нишу в сегменте бюджетных лэптопов. На данный момент известно, что Lite станет «облегченной» версией Windows 10, которая обеспечит быстродействие и высокую автономность на маломощных устройствах.

По предварительным данным, Windows Lite может выйти уже в этом году – не исключено, что ее релиз состоится на конференции Microsoft Build 2019, которая пройдет на этой неделе в Сиэттле. Аналитики считают, что новая операционная система будет рассчитана на работу с ноутбуками с двумя дисплеями.

Брэнд Сэмс предположил, что операционная система для ноутбуков может стать родоначальником новой линейки продуктов Microsoft. Предположительно, Lite не будут выпускать под брендом Windows.

Напомним, недавно Microsoft объявили размер Windows 10 после майского обновления. Теперь эта ОС будет занимать 32 Гб на жестком диске, что делает ее самой «тяжелой» среди конкурентов.