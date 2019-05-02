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Пользователи сообщают о проблемах с работой соцсети в ряде стран, после тестирования новых функций приложения.

Пользователи ряда стран пожаловались на работу социальной сети Instagram в период с 20:00 до 21:00 по МСК. Волна сбоев пришлась на США, Великобританию, Италию и Канаду. В последней, как ранее сообщалось, проводится тестирование новых функций приложения. Сообщения о том, что приложение Instagram работает некорректно появлялись и в российском сегменте интернета.

Пользователи сообщали о невозможности просмотра ленты новостей и проблемах при входе в аккаунт. Также ряд пользователей сообщил о трудностях при входе в веб-страницу социальной сети.

Независимые аналитики связывают такие сбои с проводимыми техническими обновлениями соцсети. За последнее время Instagram претерпел множественные изменения, и компания продолжает модернизацию. На ежегодной конференции разработчиков F8, основатель Facebook, которой принадлежит Instagram, Марк Цукерберг рассказал о нововведениях. Так, в Instagram изменят дизайн камеры для записи историй и добавят ряд новых стикеров. Но основным нововведением станет отсутствие «счётчика лайков» под фото.

На этой неделе активно ведутся тестирования нового варианта оформления социальной сети, который в корне изменит привычный образ Instagram, славящийся в первую очередь погоней за лайками. Теперь же пользователям будет недоступна эта функция и по заверения разработчиков они будут более сосредоточены на качественном контенте.

Пока еще не поступили официальные комментарии от представителей сети о том, что отсутствующий «счётчик лайков» привёл к сбою в работе Instagram, но вероятнее всего именно технические обновления вызвали сбой сети в ряде стран.