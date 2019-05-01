Дешёвые и качественные: Продажи телефонов Huawei стремительно растут, а Apple и Samsung – падают

Сегодня, 18:54

Huawei «раскошелилась» на новые технологии, а теперь гребёт прибыль лопатой не зря, говорят пользователи.

Вторым по величине производителем телефонов в мире сейчас является компания Huawei, и она занимает первое место в некоторых своих «достопримечательностях» сборки. Поставки Apple iPhone сократились с 52,2 миллиона в квартале прошлого года до примерно 36-43 млн (Apple недавно прекратила сообщать о продажах iPhone в своих отчетах о доходах) за тот же период в этом году. Samsung перешел с 78,2 млн поставок до 71,9. На самом деле, без бурного роста Huawei рынок смартфонов вполне можно было бы охарактеризовать как «переживающий свою собственную форму рецессии», говорят аналитики. Американские операторы AT & T и Verizon на прошлой неделе сообщили, что обновления смартфонов среди их абонентов находятся на рекордно низком уровне, а другие китайские производители телефонов, такие как Xiaomi и Oppo, в основном держат свои показатели продаж на одном уровне.

Страдают и другие мировые бренды, которые раньше имели значительное присутствие на рынке телефонов. Продажи Sony продолжают сокращаться, и компания заявила, что намерена вдвое сократить штат сотрудников. Компания LG на прошлой неделе прекратила производство телефонов в своей родной стране Южной Корее, решив снизить затраты, перенеся производство во Вьетнам. И HTC только технически все еще находится в мобильном бизнесе благодаря производству телефона Zany Blockchain. Huawei является исключением, и во многих отношениях. Компания была публично отвергнута правительством США, и у нее нулевое присутствие на этом высокодоходном и развитом рынке.

Весь прогресс за последний год был на родной территории Китая и благодаря успешному расширению бизнеса в Европе. В течение последних двух лет, когда Apple и Samsung довольствовались в основном обновлениями, Huawei последовательно добивалась огромных успехов между каждым выпуском устройства. Компания инвестировала значительные средства в оборудование для своих камер, которое окупилось потрясающей производительностью (в настоящее время не имеет себе равных при слабом освещении). Дешёвые и качественные,. Вот как характеризуют эти гаджеты прользователи. Продажи телефонов Huawei стремительно растут, а Apple и Samsung – падают не случайно, говорят аналитики. Цель Huawei всегда заключалась в том, чтобы стать ведущим поставщиком смартфонов в мире, что казалось чрезмерным оптимизмом всего несколько месяцев назад.

По прогнозам Huawei, к концу этого года компания опередит Samsung, и если агрессивные темпы роста будут продолжаться, нет особых оснований сомневаться в том, что он способен достичь этой высокой цели.