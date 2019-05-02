Xiaomi Mi Band 4 не получит долгожданный NFC – В Сеть попали первые «живые» фото нового фитнес-браслета

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Бесконтактная оплата будет доступна только в Китае. Остальному миру придётся довольствоваться только новым датчиком сердечного ритма.

Фитнес-браслеты от компании Xiaomi всегда пользовались огромным успехом во всём мире. Сейчас у компании есть 3 поколения устройств, однако, недавно стало известно, что вскоре мир увидит Mi Band 4. Браслет будет анонсирован в ближайшее время, однако, к разочарованию миллионов фанатов Xiaomi, устройство не получит долгожданный NFC-модуль.

Линейка браслетов Mi Band 4 всегда выделялась очень доступной ценой. Однако, вот уже несколько лет его функционал полностью не меняется, чего нельзя сказать об аналогичных устройствах от конкурентов. По всей видимости, Xiaomi не изменит и фитнес-браслет 4-го поколения.

Так, недавно в Сеть попали первые «живые» фото ожидаемого Mi Band 4. Согласно появившийся информации, устройство будет поддерживать Bluetooth 5.0 LE, то есть обладать функцией Low Energy для сохранения заряда аккумулятора.

Кроме того, браслет от Xiaomi обзаведётся датчиком сердечного ритма и клавишей «Домой». Последнее означает, что меню устройства немного расширится и получит новы внешний вид.

Что касается модуля NFC для бесконтактных платежей, то в Mi Band 4 он будет доступен только на территории Китая. Версии фитнес-браслета для остального мира будут продаваться без него.

Ожидается, что новинка будет официальна анонсирована Xiaomi уже в ближайшее время. Хоть весь функционал Mi Band 4 до сих пор не известен, однако фанаты компании уже выразили своё недовольство из-за отсутствия NFC в версиях браслета для всего мира, кроме Китая.