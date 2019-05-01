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Компания пока не имеет сертификатов соответствия товара и маркировки, но разрешение на импорт этих устройств в страны ЕАЭС уже есть.

В ближайшее время «Яндекс» запустит продажи смарт-колонок «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс» на территории Европы. Соответствующее разрешение Евразийской экономической комиссии было зарегистрировано Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств 15 апреля. Срок действия разрешения – конец 2025 года.

В пресс-центре «Яндекса» отказались от комментариев относительно этого события.

Эксперты отмечают, что колонки «Яндекс» пользуются большой популярностью в России. «Яндекс.Станцию» представили в мае 2018 на конференции YaC. Она способна «узнавать» голоса и воспроизводить песню или текст по голосовому запросу владельца, также колонка умеет «заводить» будильник и читать сказки пред сном.

Меньше месяца назад Грег Абовский, операционный директор компании, сообщил RNS, что у компании есть планы по выпуску новых версий многофункциональных колонок. Также он отметил, что проект имеет высокий потенциал, поэтому его продолжат развивать и дальше.