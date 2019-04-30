Чудеса за копейки: Новый флагман Redmi выглядит гораздо перспективнее последних iPhone

Сегодня, 13:05

Огромный аккумулятор, безрамочный дисплей, выдвижная камера и многое другое выгодно отличает новинку от «яблочных» смартфонов. Устройство китайского производителя соответствует всем модным трендам мобильного рынка как в дизайне, так и по характеристикам.

Мало кто ожидал, что дочерняя компания Xiaomi под названием Redmi сумеет завоевать обширную популярность, но уже сейчас предприятие демонстрирует великолепные результаты продаж. К тому же новый флагман Redmi, по мнению многих экспертов ещё до официального выхода уже выглядит гораздо перспективнее последних смартфонов в линейке iPhone. Утечки подтвердили, что компания пошла по пути полной безрамочности, так как китайская новинка обзаведётся сенсором фронтальной камеры на 32 Мп с выдвижным механизмом. Кроме того, флагман Redmi будет основан на производительной платформе Snapdragon 855, а на задней панели устройства расположатся сразу три основные камеры с разрешением 48, 13 и 8 Мп соответственно. Благодаря инсайдерской информации удалось узнать, что смартфон, скорее всего, получит название Redmi X и чип NFC для осуществления безналичных платежей. В отличие от множества лидеров мобильного рынка, Redmi сохранит 3,5 мм разъём для наушников, что несомненно повлияет на продажи новинки, ведь множество покупателей пока не согласны расстаться с полюбившимся способом подключения гарнитуры.

Благодаря стеклянной поверхности во флагманском аппарате будет реализована возможность беспроводной зарядки, поэтому новое детище Redmi будет иметь все функции, присущие настоящему флагману. В то время, как Apple всё ещё пытается навязывать фирменный и морально устаревший дизайн с громадным вырезом в дисплее, дочерняя компания Xiaomi предлагает чудеса технического прогресса за сущие копейки. Инсайдеры утверждают, что Redmi X получит аккумулятор ёмкостью в 4500 мАч, в чём китайская новинка также обойдёт последний «яблочный» флагман iPhone XS Max, который может «похвастаться» батареей на 3174 мАч. Вполне очевидно, вскоре многие ценители техники Apple осознают, что переплачивать несметные суммы денег за один лишь логотип надкушенного яблока не имеет никакого смысла, ведь китайские компании делают не менее качественную технику за более приемлемую цену.