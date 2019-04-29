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По мнению инженеров компании, поколение миллениалов, привыкшее к экрану смартфона, оценит новинку.

После фиаско на поприще смартфонов с гибким экраном, инженеры Samsung решили совершить революцию в другой области. Так, новый телевизор Samsung Sero получил поворотный шарнир, который позволяет вращать экран, меняя его ориентацию. По мнению маркетологов, вертикальная ориентация привлечет пользователей смартфонов, которым будет удобней просматривать ленту в привычном формате.

Помимо шарнира, модель выделяется системой звука 4.1 мощностью в 60 Вт, и сдержанным дизайном. Более того, новинку можно использовать в качестве 43-дюймовой фоторамки. Управление необычным телевизором осуществляется посредством голосового помощника Samsung Bixby.

Новинка уже вышла из стадии концептуальной разработки. Первые экземпляры поступят в южнокорейские магазины уже в конце мая. Необычную модель оценили в 1600 долларов. Стоит отметить, что лишь в Samsung разработали вертикальный телевизор – вероятно, конкуренты не видят будущего в необычном формате.