Сегодня, 19:59

Многоквартирный дом получит первую площадку для летающих машин.

С тех пор как авиация достигла пика своего развития, инженеров не оставляет мысль о создании летающего автомобиля. Тем более, технологии беспилотного управления вскоре позволят решить вопрос пробок в мегаполисах. В Майами уже готовятся к появлению подобного транспорта – строящийся в центре города дом получит площадку для подобного транспорта.

Главным вопросом, с которым сталкиваются теоретики летающего транспорта, остается инфраструктура. Автомобилю необходима площадка для взлета и приземления. Под эти нужды можно было бы приспособить вертолетные площадки, но их размеры избыточны. По этой причине в Майами решили создать специализированную площадку.

Стоит отметить, что подобный шаг вполне обусловлен. На данный момент специалисты компании Aston Martin работают над концептом летающего такси Volante Vision. По словам представителей британской марки, рабочий прототип представят уже в этом году – на авиашоу в Фарнборо.

По мнению аналитиков, на данный момент для функционирования летающих автомобилей необходимо проработать законодательные моменты и создать необходимую инфраструктуру. Тот факт, что в Майами строят парковку для летающего автомобиля, это подтверждает.