Wi-Fi 6: Что даст новый стандарт беспроводного интернета?

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Отсутствие задержек, высокая скорость и максимальное энергосбережение.

До конца этого года большинство сетей перейдут на новый формат беспроводной связи – Wi-Fi 6. Этот протокол позволит задействовать новые полосы и увеличить пропускную способность, а недавно были представлены первые устройства, которые могут работать с новым стандартом, передавая до 10 Гбитс.

По словам разработчиков формата, его пропускная способность втрое превышает существующий формат Wi-Fi 5. В ходе тестов удалось достичь скорости в 100 Мбитс на устройство. Это позволит реализовать все преимущества широкополосного подключения, не ограничиваясь проводами.

Основное преимущество Wi-Fi 6 заключается в том, что этот формат основывается на стандартах предшественника, рациональней используя те же ресурсы. Как сообщается, новый формат на 25% медленнее расходует аккумулятор.

На данный момент уже представлены устройства, работающие с новым форматом. В частности, новые процессоры Intel 9-го поколения могут работать с Wi-Fi 6. Вскоре они продемонстрируют на практике все, что даст новый стандарт беспроводного интернета.