Samsung разрабатывают «прозрачный» смартфон

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Новая разработка позволяет проецировать изображение с основного экрана на заднюю крышку, создавая эффект прозрачности.

Недавно корейская компания представила первый смартфон со складным дисплеем, но премьера Galaxy Fold была омрачена известиями о низкой надежности устройства. Теперь инженеры Samsung пытаются взять реванш. Инсайдеры сообщили о разработке «непрерывного» дисплея, который позволит использовать любую грань устройства для отображения информации.

Судя по патентным изображениям, информацию с основного экрана можно будет дублировать на заднюю панель. Это позволит использовать основную камеру для селфи или выбрать оптимальную позу для снимка.

Вероятно, инженеры Samsung использовали технологии гибкого дисплея, которые уже применялись в Galaxy Fold. По сути, перспективный смартфон будет «обернут» в экран, что позволит использовать максимум поверхности устройства для отображения информации. Преимуществом такого решения является отсутствие шарниров, которые оказались слабым местом Galaxy Fold.

Стоит отметить, что сама идея не нова – Vivo NEX Dual Display Edition уже обладает двумя дисплеями. Но преимуществом решения от Samsung является использования одной гибкой матрицы. Это позволит сэкономить массу и стоимость. На данный момент инженеры Samsung лишь разрабатывают «двойной» дисплей, но можно предположить, что смартфон с подобной инновацией скоро появится на рынке – ведь уже есть опыт Galaxy Fold.