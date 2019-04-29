Samsung разгромит Apple: Компания готовит «убийцу» игрового сервиса Apple Arcade – аналитики

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Samsung получила товарный знак «PlayGalaxy Link», в описании которого указано, что это платформа по предоставлению приложений для мобильных игр, онлайн-игр дополненной реальности, а также игровых сервисов.

О том, что корейская компания не отстаёт от своего американского конкурента, стало известно практически через месяц после того, как «яблоко» объявила о собственном игровом сервисе Apple Arcade. Причём информацию о регистрации товарного знака можно проверить – есть официальный документ на сайте Управления по патентам и товарным знакам США.

Специалисты утверждают, что подобный шаг был ожидаем, ведь Samsung работает над игровым смартфоном. Известно, что это не единственный ход компании. На прошлой неделе компания заключила соглашение с Hatch, дочерней компанией Rovio Entertainment, чтобы запустить там новый облачный игровой сервис. Однако товарного знака PlayGalaxy Link в Корее нет, только в Европе и в США. Поэтому возможно там будет проведена немного другая работа.

Интересно, по словам экспертов, есть вероятность, что новый сервис действительно разгромит Apple, ведь уже появились первые критики игровой платформы «яблока». Пользователей возмущает высокая цена, а также то, что подписка ориентирована исключительно на геймеров. Возможно, Samsung учтёт все ошибки соперника и представит общественности бомбу.

Аналитики считают, что корейская корпорация будет осторожничать и полировать свои новинки после масштабного разгрома Galaxy Fold, а потому потратит немного больше времени на разработку и выпустит настоящего «убийцу» игрового сервиса Apple Arcade.