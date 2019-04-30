Следить нельзя: Apple удаляет приложения родительского контроля из App Store

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Руководство компании объясняет это заботой о конфиденциальности, но эксперты узрели в том недобросовестную конкуренцию.

Вчера на страницах New York Times появился материал, в котором автор обвиняет Apple в недобросовестной конкуренции. В качестве примера привели приложения, которые Apple удаляет из своей площадки App Store. Журналисты предположили, что под санкции подпадают продукты, которые могут составить конкуренцию Apple.

В прошлом году из App Store пропало 11 самых популярных приложений, которые использовались для родительского контроля. Эти продукты могли фиксировать местоположение ребенка, наблюдать за ним, или ограничивать время использования смартфона.

Пресс-служба Apple выпустила сообщение, в котором объяснила этот шаг. В частности, одной из причин удаления приложений стала защита конфиденциальности и пользовательской безопасности. Многие приложения подобного рода используют алгоритмы, позволяющие управлять смартфоном удаленно (MDM), чем могут воспользоваться злоумышленники.

Стоит отметить, что компания Apple давала 30 дней разработчикам для изменения работы MDM-алгоритмов. Из App Store удаляли приложения, которые не были модернизированы. Обновленные продукты по-прежнему позволят следить за близкими, но с новыми алгоритмами нельзя будет проникнуть в устройство злоумышленникам. Компания Apple удаляет приложения родительского контроля из App Store, но некоторые из них будут возвращены после переработки.