Дисплей OnePlus 7 Pro позволит ему конкурировать с Samsung Galaxy S10

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При этом стоимость новинки будет на порядок ниже, чем у флагмана от Samsung.

До премьеры нового смартфона OnePlus осталось чуть больше двух недель, но версия 7 Pro уже заявила о себе. Так, портал DisplayMate получил новый аппарат на тесты, в которых он оказался в числе лучших.

Дисплей 7 Pro получил высший рейтинг А+, что поставило его в один ряд с Google Pixel 3XL, iPhone XS Max, и Samsung Galaxy S10. Стоит отметить, что дисплей OnePlus впервые в линейке компании получил QHD разрешение. Аналитики DisplayMate тестируют основные параметры экрана с помощью специализированного оборудования. Как отмечается, дисплей OnePlus продемонстрировал лучшую цветопередачу, контрастность и плотность пикселей.

Несмотря на оглашенные результаты тестов, характеристики дисплея до премьеры не раскрывают. Эксперты предполагают, что новинка получит матрицу с QHD разрешением и диагональю в 6,7 дюйма. Кроме того, дисплей OnePLus 7 Pro обладает частотой в 90 Гц, что позволит ему конкурировать с Samsung Galaxy S10.