Система охлаждения и 8К-видео: Компания ZTE представила игровой смартфон Nubia Red Magic 3

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Вентилятор геймерского гаджета прослужит более 30 000 часов.

Бренд Nubia анонсировал первый в мире игровой смартфон с возможностью охлаждения. Вентиляционная система будет иметь скорость вращения 14 000 оборотов в минуту. При этом будет минимальное употребление батареи: 1% заряда аккумулятора в час. Эксперты отметили, что вентилятор прослужит более 30 000 часов.

Известно, что данная модель будет иметь Amoled-дисплей, диагональ которого 6,65 дюймов. Усовершенствованный аккумулятор, ёмкость которого 5000 мАч, поможет длительное время играть без подзарядки. Весить аппарат будет 215 грамм. Игровой смартфон Nubia Red Magic 3 оснащен 12 Гб оперативной и 256 Гб флэш-памяти. Также будет присутствовать дополнительной разьем для карты памяти. Разрешение главной камеры будет 58 Мп, фронтальной — 16 Мп. С помощью смартфона можно создавать 8К-видео с замедленным режимом съемки. Гаджет получит платформу Snapdragon 855 и ОС Android 9.0.

Компания ZTE также представила особый дизайн мобильного устройства, который соответствует игровому жанру. Смартфон получит черную, ярко-красную, красно-синюю и камуфляжную цветовую гамму.

Премьеру революционного смартфона ожидают 3 мая. Ценовая политика будет в пределах от $450 до $550.