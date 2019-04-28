Эксперты рассказали, как избавиться от компьютерной и телефонной зависимостей

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Дети ненавидят «Родительский контроль», однако с возрастом начинаю понимать его пользу.

В современном мире люди отдают предпочтение виртуальной связи с обществом. Так они следят за своими друзьями и делятся своими новостями. Кроме того, через компьютер и телефон они узнают мировые новости и даже заказывают еду. Всё это удобно и является шагом в будущее, но даже разработчики техники отдают себе отчёт о вреде подобного образа жизни.

По просьбе самих людей эксперты провели анализ ситуации и рассказали, как избавиться от компьютерной и телефонной зависимостей. Для тех, кто не в силах оторваться от экрана смартфона подойдет приложение от Google. Это Digital Wellbeing, которое будет следить за временем включёенного экрана, правда оно работает только на смартфонах Google Pixel.

Apple не отстаёт и в самой последней версии iOS есть приложение Screen Time. В нём есть функция «Время экрана», которая показывает сколько человек потратил на своеё устройство, будь то свой iPhone или iPad. Также есть функция добровольного ограничения, которая действует одновременно в нескольких категориях. Например, развлечения – 60 минут, а социальные сети – 30. Также ограничения в Screen Time действуют и на отдельные приложения.

Также не стоит забывать о полезной функции ограничения времени для Windows и MacOS. Оно особенно хороша для детей. Это можно сделать через учётную запись в интернете. Называется «Родительский контроль». Кроме перечисленных вариантов эксперты рекомендуют обратить внимание на Time Boss для Windows и Focus, SelfControl, Clockify для macOS. Данные приложения обеспечивают полную блокировку приложений и веб-сайтов по требованию, пользователя.