На Windows 10 реализуют возможность просмотра уведомлений с телефона

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Разработчики позволят получать уведомления от некоторых Android устройств в режиме реального времени.

Компания Microsoft разработала мобильное приложение для Android смартфонов под названием Your Phone Companion. Основной функционал приложения заключается в подключении и синхронизации смартфона с ПК.

Приложение позволяет экспортировать данные, контакты и SMS с телефона на компьютер. Фотографии, сделанные на смартфоне, будут в тот же момент доступны на компьютере.

Приложение будет рекомендовать софт для упрощения работы на смартфоне и ПК одновременно. Companion позволит продолжать на смартфоне работу с того места, на котором вы остановились, работая на ПК благодаря сторонним приложениям от Microsoft.

Также для ограниченного количества смартфонов доступна функция зеркального отображения экрана телефона на экране монитора ПК. Для данной функции используются технологии Wi-Fi и Bluetooth. Список устройств поддерживающих данную функцию включает в себя: OnePlus 6, OnePlus 6T , Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy Note 8 и Galaxy Note 9. Список устройств постоянно расширяется.

В новом обновлении Microsoft с их Companion реализуют возможность просмотра уведомлений с телефона на Windows 10.Приложение позволит выводить уведомления телефона на экран компьютера. Оповещения будут приходить в режиме реального времени, а пользователь будет иметь право настроить список приложений, уведомления от которых он хочет видеть. Отмечается, что линейка устройств поддерживающих отображение уведомлений будет только расти, но обязательным условием является наличие Android версии не ниже 7.0 и объема оперативной памяти не менее 1 ГБ.