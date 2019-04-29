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Фишкой гаджета должен стать аккумулятор, объёмом 4500 мАч.

«Всплыли» новые подробности о смартфоне Galaxy Note 10 Pro. Об этом сообщает «тестовщик» Ice Universe. По его данным, стандартная 4G-модель Samsung Galaxy Note 10 Pro будет оснащена батареей емкостью 4500 мАч, что на 500 мАч больше, чем у Galaxy Note 9 и наравне с Galaxy S10 5G. Известно, что компания производитель уже сертифицировала гаджет для использования Корейским институтом промышленных технологий в субботу, при этом из сопроводительной документации следует, что компоненту присвоен номер модели EB-BN975ABU, который соответствует варианту 4G (SM-N975) Galaxy Note 10 Pro. Пока трудно предположить, станет ли информация об объёме аккумулятора последним «сливом», ведь настораживает возможный ажиотаж вокруг камеры смартфона, ведь компания не анонсирует на 100% его комплектацию.

Говорят, что Samsung работает над четырьмя вариантами Galaxy Note 10 - два с 4G и два с 5G. Это имеет смысл, поскольку, по слухам, компания выпускает телефон с выбором двух размеров экрана: 6,28 дюйма и 6,75 дюйма, причем последний будет называться Galaxy Note 10 Pro. При этом стоит сказать, что корейский ресурс ETNews уверяет: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro не имеет ни одной физической кнопки. Ожидается, что Samsung представит Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro в августе 2019 года, а пока приходится довольствоваться результатами утечек и «сливом» данных.