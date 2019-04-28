Google - новый «Скайнет». ИИ компании планируют испытать человека на выживаемость

Сегодня, 20:03

Попытка облегчить жизнь людей станет угрозой для живых организмов, лишённых возможности мыслить из-за активизации роботов.

Компании прогрессивных технологий на опережение стараются сделать людям очередное одолжение. Суть интриги заключается в создании ИИ заменит все операции, чтобы облегчить человеку жизнь. Этот конфуз определённо может стать не только хорошим решением для занятой половины человечества, но вместе с тем рискует «убить» инициативу и даже мышление людей. Аналитики предвидят, что Google это новый «Скайнет», который поглотит мозг человечества. ИИ компании планируют испытать человека на выживаемость и итогом этого прибыльного проекта может стать общая деградация людей. Исследованиями подмечено, что бездействие мозга приводит к потере основных функций. Следовательно, этим выводам, ИИ заменит полностью человека и мозг атрофируется.

Итогом станет глобальный процесс, после которого человечество вымрет. Пока Google демонстрировал технологии голосового синтезатора на платформе Google Assistant, люди были в восторге, но почему сейчас мало говорят о возможном провале кампании пока неизвестно. Аналитики раскрывают впечатляющую связь Google с мировым правительством и даже предсказывают, что есть связь с масонами. По этим данным, руководство Google внедряет одобренные тайным сообществом технологии, которые станут причиной испытаний для людей.

Таким образом, ИИ компании планируют испытать человека на выживаемость. Это произойдёт в двух сценариях. Сразу же людям будет дан шанс воспользоваться искусственным интеллектом для своих нужд, а после ИИ сможет «управлять» людьми и роботы буквально захватят планету.