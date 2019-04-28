Huawei снова на высоте: Названы ТОП-5 «фишек» прошивки EMUI

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Среди основных названы вторая «шторка» и возможность создания групповой музыки с помощью сразу нескольких смартфонов для лучшего звука на вечеринках.

После того, как китайская компания Huawei объявила о том, что летом собирается представить новый гаджет, который сгибается экраном наружу, она продолжает вырываться вперёд и снова оказывается на высоте со своей прошивкой EMUI. Эксперт раскрыл ТОП-5 основных «фишек» как для тех, кто уже пользуется смартфоном, так и для тех, кто ещё не успел испытать бренд.

Большой интерес представляет интерфейс. По словам специалиста, EMUI является самой гибкой для того, чтобы подобрать необходимую тему для устройства. Эксперт уверяет, что прошивка предоставляет огромное количество вариантов заставки, шрифтов, а также вариантов расположения ярлыков на рабочем столе.

Кроме того, преимуществом прошивки является вторая «шторка». Она расположена снизу и мгновенно предоставляет пользователю доступ к необходимым функциям, которые отсутствуют в верхней «шторке». Интерес среди «фишек», которые названы экспертом, вызывает и возможность групповой музыки. Благодаря ей звук можно сделать гораздо ярче и насыщеннее. Эта функция может понадобиться не только на вечеринке, но и любителям громкой музыки. Необходимо всего лишь соединить звучание нескольких смарфтонов в одно целое с помощью специального приложения.

Упрощает использование гаджета и управление на основе датчиков. Пользователю не нужно больше ничего нажимать, чтобы ответить на звонок. Достаточно всего лишь поднести гаджет к уху. Кроме того, закончить разговор можно обычным опусканием телефона экраном вниз. Обладатели Huawei отмечают также широкую возможность управления костяшками. Скриншот можно сделать всего лишь двойным постукиванием костяшкой по дисплею. Можно даже нарисовать специальные символы, которые будут запускать нужные приложения, а свайп костяшкой позволит разделить экран.