Эксперты: большинство антивирусов для Android не защищают устройства

Сегодня, 21:18

80 из 250 приложений оказались непригодными. У остальных производительность была ниже 30%.

Количество антивирусов для Android с каждым годом растёт, но далеко не все могут обеспечить защиту устройств. Об этом рассказали эксперты. Согласно имеющимся данным, было протестировано 250 антивирусных приложений. И только 80 из них смогли обнаружить вредоносные программы, у остальных продуктивность не превышала 30%. Оказалось, что некоторые из них вообще не являлись антивирусами: они полагались на примитивные белые списки, которые допускали только известные приложения. Правда, данный подход является неэффективным, потому что хакеры легко его обходят.

Хотя дела обстоят не очень хорошо, для Android существуют множество антивирусных приложений, производители которых всем известны: ESET, F-Secure, Bitdefender и Malwarebytes. Это те компании, которые занимаются производством антивирусов для Windows, к ним и стоит обращаться. Но и здесь Android имеет довольно уязвимое ПО, технологии внутри них намного проще, чем в Windows.

Большинство приложений просто сравнивают цифровую подпись потенциально опасной программы с базой данных известных вредоносных приложений. Если оно есть в «чёрном» списке, то пользователь об этом узнает. Эксперты склоняются к тому, что основным правилом безопасности являются совершение обдуманных действий и проверка разрешений, а также предпочтение надежных приложений, которые можно найти на Google Play. Также можно их загружать в официальных магазинах знакомых производителей. Что касается приложений с пиратских сайтов, то эту практику стоит прекратить.

Правда, компания Google выступала против антивирусных приложений, основываясь на том, что встроенные средства Google являются достаточно сильными и защищают устройства. Производители же высмеяли данную идею, отметив, что надёжность защиты Google находится под вопросом: были случаи, когда вирусам удавалось пробираться в официальный магазин Google Play.