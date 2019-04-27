Ни сенсором единым: Google создаст Android для кнопочных телефонов

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В корпорации разрабатывают новую операционную систему для «умных» кнопочных девайсов.

В Интернет-сети обсуждают информацию о новой разработке специалистов Google: корпорация создает операционную систему для кнопочных телефонов.

ОС Android уже много лет находится в списке лучших на международном рынке смартфонов. За все время эта платформа показала хорошие результаты своей системы. Также компания создала упрощённую версию Android Go для бюджетных гаджетов.

Сейчас же производитель собираются создать новую операционную платформу для кнопочных телефонов. Компания планирует выпустить эту разработку раньше, чем корпорация KaiOS. Пользователи социальных сетей отмечали, что теперь «ни сенсором единым, но и кнопочные устройства будут на ОС Android». Эта инновация обрадовала обладателей «умных» девайсов, так как Android улучшит их смартфон.

На данный момент подробной характеристики ОС от Google нет. Эксперты считают, что новая платформа поможет расширить все функциональные возможности девайса.