Дизайнеры Apple показали складной iPhone с выдвижной селфи-камерой

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Разработчики гаджетов продемонстрировали на видео, какой вид будет иметь новое устройство Apple.

Дизайнеры Apple на видео показали предполагаемый складной iPhone с выдвижной селфи-камерой. Новое устройство назвали Apple iFlex. Наблюдатели отметили, что аппарат напоминает Samsung Galaxy Fold, однако имеет и отличительные черты.

Главная четырехмодульная камера находится на задней панели в вертикальном положении. Такой дизайн создали разработчики корпорации ConceptsCreator. Активные пользователи социальных сетей отметили интересный подход к оформлению гаджета, посчитав его современным.

iFlex сгибается экраном внутрь. Диагональ внешнего экрана — 5,4 дюйма, внутреннего — 7,9 дюйма. Стороны имеют соотношение 4:3. Внешне гаджет имеет вид книжки.

Осенью 2019 года компания презентует новые модели гаджетов. Инженеры Apple собираются оснастить свои девайсы сетями 5G. Эксперты полагают, что из-за этого фактора выход данного устройства может не состояться в этом году.