Искусственный интеллект может представлять опасность для трансгендеров - эксперты

Сегодня, 18:10

Технология станет причиной разжигания гендерной войны, людям может грозить преследование, жизнь будет под угрозой.

Исследователь искусственного интеллекта Os Keyesat из Вашингтонского университета рассказал, что искусственный интеллет может представлять опасность для трансгендеров. По его мнению, возникнут несколько сценариев, которые приведут к гибели людей. Общество уже видело множество способов, с помощью которых может что-то пойти не так, хотя технология находится на начальном этапе развития.

Здесь имеет место то, что в некоторых системах возникают проблемы с распознаванием трансгендерных людей, вследствии чего они рассматриваются как угроза. Это ведёт к вызову правоохранительных органов, что может оказаться смертельно опасным для данной категории людей.

Эксперты всерьёз обеспокоены тем, что это в итоге способно привести к активному преследованию трансгендерных людей, появились предложения поставить системы распознавания лиц в ванных комнатах. В конечном счёте всё закончится преследованием в лучшем случае, в худшем ему может это стоить свободы и даже жизни.

В целом же система распознавания лиц представляет собой определение «забитого» в программу лица, это происходит на основе сканирования существующей фотографии. Технология отмечает положение головы и её размер. Система является настолько точной, что способна измерять кривые на лице с точностью до миллиметра. Появляется возможность перевести шаблон в уникальный код, который является набором чисел.

Несмотря на то, что все силы прилагаются к техническому развитию, искусственный интеллект вряд-ли не может представлять пользу большому количеству людей. Технология может увеличить расовые и гендерные предубеждения. По мнению экспертов, данная технология должна быть признана незаконной, поскольку не окупается то количество вреда, которое приносят людям.

Что касается плюсов и минусов в масштабном плане, то эксперты отмечают желание просто заработать большие деньги, а сама по себе технология не нужна. Подтверждением этого является то, что о пользе говорят неуверенно и с неохотой.