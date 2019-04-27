«AirPods это то, за что я ненавижу Apple»: Поклонники отказываются от бренда из-за неадекватной цены аксессуаров

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Пока Apple берёт по $200 за пару, Meizu с новейшими технологиями выпустила наушники за $60.

Блогер с аудиторией более миллиона подписчиков Лилия Нилова громко осудила компанию Apple за сверхвысокие цены на аксессуары, которые при этом не отличаются надлежащим качеством.

«AirPods, защитные стекла, которые трескаются через два дня, официальные зарядки по цене крыла от самолета, которые раздрачиваются в месте стыка и приходится покупать новую раз в пару месяцев – это то, что я ЛЮТО НЕНАВИЖУ В APPLE», - написала однажды в Instagram-историях в ответ на вопрос от подписчика о том, почему она не пользуется беспроводными наушниками от компании Apple.

Действительно, многие поклонники бренда отказываются от этой техники только из-за неадекватной цены аксессуаров. Особенно это стало заметно, когда конкуренты стали превосходить американскую компанию в качестве и технологичности выпускаемой продукции, при этом предлагая в разы дешевле свои девайсы.

Так, компания Meizu, которая на днях представила беспроводные наушники POP2, которые уже оснащены функцией шумоподавления (компания Apple только планирует внедрить эту функцию в будущей модели AirPods 3, выпуск которой запланирован на конец этого года), поддерживают Bluetooth 5.0 и главное стоят всего $60.

Компания Apple уже уступила в топ-рейтингах лучших смартфонов, ноутбуках и остальной техники. По продажам американская компания также уступает другим мировым брендам. Как Apple планирует выбираться из кризиса – покажет время.