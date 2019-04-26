Apple работает над iPad Pro 5G, который представят уже в 2021 году

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Обновленный планшет получит поддержку перспективных сетей. Вслед за iPhone планшеты из Купертино оснастят модемами от Qualcomm.

Как ранее сообщалось, руководство Apple намерено уже в следующем году «знакомить» свои устройства со стандартом 5G. В частности, первый iPhone с 5G появится не ранее 2020 года. Сегодня появились данные о планшетах из Купертино.

Инсайдер Минг-Чи Куо, который неоднократно снабжал СМИ правдивыми прогнозами, рассказал о работе над новым iPad. По словам источника, уже идет работа над компактной версией с 11-дюймовым дисплеем, а флагманом станет iPad Pro с дисплеем диагональю в 12,9 дюймов. Эти модели станут первыми планшетами Apple с поддержкой 5G, которую обеспечат модемы от Qualcomm. По мнению экспертов, новинки выйдут на рынок не ранее 2021 года.

Стоит отметить, что Apple могли стать пионерами 5G, но оборудование Intel не успели подготовить вовремя. По мнению экспертов, это главная причина урегулирования спора между Apple и Qualcomm, ведь последний – ведущий поставщик 5G оборудования.

По словам Минг-Чи Куо, Apple уже работает над iPad Pro 5G, который представят в 2021 году – по предварительным данным. Не исключено, что новинку покажут вместе с новой генерацией iPhone.