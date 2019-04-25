Заменит родителей? Google Assistant сможет рассказывать сказки

Сегодня, 19:30

Голосовой помощник от Google научили читать истории. Пока Assistant освоил лишь английский язык.

Сегодня специалисты Google выпустили обновление для голосового помощника Assistant. Оно позволит приложению рассказывать различные истории. Обновление затрагивает мобильные приложения для Andoid и iOS.

Как стало известно, новый функционал будет доступен по фразе «Hey Google Tell Me A Story». После этого устройство сможет прочесть одну из популярных сказок. На данный момент в запасе Google Assistant всего две истории, но интеграция с сервисом Google Play Books позволит расширить перечень доступных рассказов.

Стоит отметить, что обновление затронет лишь пользователей из Канады, Индии, США и Великобритании. Подобный функционал уже встречался в устройствах Google Home, которые могли рассказать сказку на ночь. Естественно, голосовой помощник не заменит родителей, но Google Assistant, который сможет рассказывать сказки, станет удобным подспорьем. О выпуске подобного обновления на русском языке пока не сообщается.