Microsoft блокирует обновления Windows 10

Сегодня, 04:00

Подключенный USB-накопитель или SD-карта могут помешать обновить операционную систему.

Как ранее сообщалось, Microsoft работает над новым пакетом обновлений для своей операционной системы, который уже доступен для скачивания. Но обновление оказалось недоработанным: пресс-служба компании предупредила о возможных проблемах с установкой обновлений.

Так, причиной проблемы может стать обычный USB-накопитель или внешний жесткий диск, подключенный к компьютеру. В пресс-релизе сказано, что обновление может изменить структуру дисков: например, изменить их буквенное обозначение. Это может привести к системным ошибкам и потере пользовательских данных. Во избежание последствий, Microsoft блокирует установку нового обновления, объясняя это неподходящей системной конфигурацией.

Представители IT-гиганта предлагают извлечь все внешние накопители перед обновлением системы. Что примечательно, пользователи, которые уже столкнулись с проблемой, от Microsoft ответа не получили. Руководство компании обещает устранить ошибку в грядущих обновлениях.

Напомним, с недавних пор пользователи Windows 7 стали получать системные сообщения с предложением обновить систему до Windows 10. Выпуск обновлений на «семерку» прекратится в январе 2020 года.