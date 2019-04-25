Почему он ломается? Эксперты разобрали Samsung Galaxy Fold

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Недостатки конструкции позволяют пыли вывести из строя смартфон за $2000.

Первый гибкий смартфон от Samsung мог перевернуть представление об электронных устройствах, создав новый вид гаджетов, но новинка оказалась ненадежной. После известия о поломках Galaxy Fold, громкую премьеру отложили. Что бы узнать почему он ломается, эксперты портала iFixit разобрали Samsung Galaxy Fold.

Пресс-служба Samsung попыталась переложить вину на пользователей, обосновав поломки снятием защитной пленки с экрана. Тем не менее, ряд экспертов предположили, что даже с пленкой смартфон ломается от проникновения пыли. Так, большинство современных устройств обладают герметичным корпусом, в котором дисплей надежно прикрыт стеклом Gorilla Glass, но в гибкой конструкции такое решение реализовать не удалось.

Дисплей Fold защищает тонкая пленка, которую удерживает пластиковая рамка, приклеенная по периметру. По этой причине, недра устройства приоткрываются при изгибе – рамка недостаточно гибкая, что бы плотно прилегать. Под защитную пленку легко может попасть мелкая пыль, которую при складывании попросту вдавит в дисплей. А в Galaxy Fold установлен OLED-дисплей, который очень чувствителен к повреждениям.