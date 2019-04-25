Galaxy View 2 – быть: самый большой планшет Samsung представят 26 апреля

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Новинка получит 17,3-дюймовый дисплей и начинку прошлогоднего смартфона Galaxy A8.

В прошлом году инсайдеры сообщили о работе над второй генерацией планшета Galaxy View, который будет преемником 18-дюймового устройства 2015 года. Недавно в Сеть просочились первые рендеры нового устройства.

Как и предшественник, View 2 получит интегрированную подставку, регулируемую в пределах 30 градусов. Экран стал меньше – 17,3 дюйма при том же Full HD разрешении. Как ранее сообщалось, в основе планшета лежит чипсет Exynos 7885 с 8-ядерным процессором частотой до 2,2 ГГц. За многозадачность будет отвечать 3 гигабайта оперативной памяти. Иначе говоря, начинка нового планшета соответствует смартфону Galaxy A8, представленному в прошлом году. Объем встроенной памяти составляет 64 Гб, а длительную работу обеспечит аккумулятор на 12000 мАч.

Портал DroidLife сообщает, что новинку представят уже завтра. Изначально Galaxy View 2 будет эксклюзивом для оператора AT&T, который предложит планшет по цене в $740. И если сомнений в том, что Galaxy View 2 – быть, не остается, то его появление на российском рынке пока под вопросом. Напомним, самый большой планшет Samsung представят уже 26 апреля.