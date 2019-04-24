OPPO представила новинку с оригинальной фронтальной камерой

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Компания OPPO презентовала миру новую линейку смартфонов – Reno. Смартфоны получили одну особенную «фишку» которая позволит выделиться из толпы.

Пока флагманские бренды делят между собой корону первенства, маленькие китайские бренды создают новый дизайн устройств. Так и компания OPPO представила на обозрение миру свою новую линейку смартфонов – Reno. В серию вошло два смартфона Reno Standard Edition и Reno 10x Zoom Edition. Продвинутая версия получила 10-кратное увеличение и модуль 5G которым население России не сможет воспользоваться.

У младшей версии нет зума и широкоугольной камеры, но тем не менее он все-таки хорош. В первую очередь это новинка с оригинальной фронтальной камерой, которая точно вызовет интерес у окружающих, ведь она открывается под углом. Внешне смартфон безрамочный и у него отсутствует привычная всем «чёлочка» на AMOLED дисплее диагональю 6,4 дюйма. Однако при выборе селфи-режима сверху вылезет треугольный модуль с фронтальной камерой. Скорость отклика достаточно быстрая, а также присутствует реакция на падение, при котором камера закрывается автоматически. Заявляется запас в 200 тысяч открытий-закрытий чего более чем достаточно. Установлен модуль разрешением 16 Мп.

Задняя крышка аппарата выполнена в красивом стиле с градиентной окраской и небольшим выступающим шариком, призванным защищать объективы аппарата от царапин, когда смартфон лежат на крышке. Основная камера двухмодульная. Главный сенсор от Sony на 48 Мп, дополнительный на 5 Мп. Заявлено использование различных ИИ алгоритмов для улучшения полученной картинки.

Из последних новинок есть подэкранный оптический датчик отпечатка пальца. Внутри Qualcomm Snapdragon 710 с графическим ускорителем Adreno 616. Заявлена быстрая зарядка для аккумулятора ёмкостью 2675 мАч. Из приятных бонусов наличие NFC датчика.

Стартовая цена в России 39 990 рублей, предзаказ стартует 10 мая.