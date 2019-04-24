«Убийца королей»: На рынке появились новые бюджетные спортивные часы

Сегодня, 19:50

Компания Runtopia представила миру свою новинку, оснащенную хорошим арсеналом функций для столь скромной цены.

Рынок спортивных GPS-часов полон различных дорогих вариантов. Например, самая бюджетная модель от вне гласных «королей рынка» Garmin стоит $100. Amazfit Bip включает лишь некоторые необходимые бегунам функции но стоит $70. Обе эти модели не были разработаны с учетом интереса бегунов. Однако на рынке появились новые бюджетные спортивные часы Runtopia S1 GPS от одноименной компании Runtopia. Аппарат на старте продается за цену $69, а в дальнейшем поднимется до $99. Первые пользователи уже окрестили их «Убийца королей» за богатый функционал при бюджетной цене.

S1 первые GPS-часы компании, до этого она экспериментировала с фитнесс трекерами. За столь скромную цену часы оснащены воистину богатым функционалом. Встроенный GPS и ГЛОНАСС позволят контролировать количество пройденных шагов и расстояния, а также отслеживать местоположение без помощи телефона. Пульсометр будет отслеживать состояние изменения сердечного ритма в режиме реального времени, а приложение на телефоне имеет множество режимов от легкого до интенсивного и характерных для него зон сердечного ритма, что позволит следить за нахождением сердечного ритма в безопасных для него пределах. Водонепроницаемый корпус, с которым не страшно попасть под дождь и можно принимать душ имеет водоустойчивость до 3 АТМ. У часов предусмотрена масса режимов для бега и велоспорта.

Из основных функций есть такие как будильник, таймер, секундомер, компас. Предусмотрены получения оповещений из телефона при сопряжении его с часами посредством Bluetooth. Заявленное время работы 25 дней без подзарядки и около 8 часов при включенном GPS.

Аппарат не предоставит ничего нового для искушённых пользователей, но для тех, кто хочет вступить в мир удобного бега и не хочет вкладывать много средств в сопутствующие гаджеты он подходит идеально.